Anstehende Landratswahlen in Hessen

Am 8. Oktober ist nicht nur die Landtagswahl in Hessen, sondern es werden auch drei Landräte neu gewählt: unter anderem in der Wetterau. Dort ist Jan Weckler (CDU) seit fünf Jahren Landrat. Er kandidiert erneut, hat aber fünf Gegenkandidaten.