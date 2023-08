Aufforstung in trockenen Zeiten

Borkenkäferplagen und Trockenheit haben den hessischen Wäldern in den vergangenen Jahren schwer zugesetzt. Deshalb ist das Pflanzen von jungen Bäumen und Setzlingen die letzte Rettung. Trotz der Niederschläge in den vergangenen Wochen befürchtet HessenForst auch bei den kleinen Nachwuchs-Bäumen in diesem Jahr große Ausfälle.