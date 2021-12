Zweites Weihnachten mit Corona / Last-Minute-Shopping an Heiligabend / Weihnachtsfest der Johanniter / Magie im Frankfurter Zeltpalast / Tradition zu Heiligabend - Heubündel tragen in Leeheim / Krippenspiel in Sellnrod – trotz Corona / hessenschau-Adventskalender: Türchen Nummer Vierundzwanzig