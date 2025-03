Polizistin oder Polizist gehört bei jungen Menschen immer noch zu den Top-10-Traumberufen. Aber wie genau fühlt sich echte Polizeiarbeit an? Dafür bietet die Polizei Mittelhessen extra einen Praxistag an. Oberstufenschüler aus der Region durften dabei sein - bei der CopChallenge in Lich.