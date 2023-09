Das Dolle Dorf der Woche ist Lützelhausen – ein Stadtteil von Linsengericht. Rund 950 Menschen wohnen in dem kleinen Ort im Main-Kinzig-Kreis. Vom Apfel auf der Streuobstwiese zum edlen Most oder Stöffchen – in Lützelhausen wird der Apfelwein noch selbst hergestellt.