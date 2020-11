Zum Artikel Bluttat in Erlensee : Mutmaßlicher Mörder einer 47-Jährigen festgenommen

Spezialkräfte der Polizei haben am Mittwochabend einen 39-Jährigen in Linsengericht festgenommen. Er soll vor zwei Wochen eine 47-Jährige in Erlensee mit mehreren Stichen getötet haben. [mehr]