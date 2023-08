Aufstehen, Mund abwischen, weitermachen: Das muss das Motto vom SV Darmstadt 98 sein, nachdem er diese Woche gleich in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal geflogen ist. Denn am Sonntag geht es in ihrem ersten Bundesliga-Spiel der Saison gegen Eintracht Frankfurt. Die Aufsteiger Lilien gegen die Adler mit internationaler Erfahrung. Das bedeutet auf jeden Fall eine Kracher-Hessen-Begegnung.