Eventwochenende in Hessen

Zu Pfingsten gibt es in diesem Jahr ungewöhnlich viele Festivals und Events in Hessen. Die hessenschau hat zehn Veranstaltungstipps für das lange Wochenende zusammengefasst: Vom großen Schlossgrabenfest in Darmstadt bis hin zu einem Rennen mit getunten Ackerfräsen (Rheingau-Taunus-Kreis).