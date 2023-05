Fahrradfestival in der Eissporthalle Frankfurt

Das Fahrradfestival VELOFrankfurt findet dieses Wochenende an der Eissporthalle in Frankfurt statt. Hier kann jeder Fahrräder und Zubehör in anschauen, testen – und, falls etwas gefällt, es kaufen und mitnehmen. Wir haben unsere Reporterin los geschickt um schonmal einen kleinen Einblick zu geben.