Am 1. März beginnt der meteorologische Frühling – auch wenn man ihn draußen noch nicht überall spürt. In einer Gärtnerei in Seligenstadt jedoch ist er schon längst angekommen. Zwischen bunten Primeln und duftenden Blumen blüht die Vorfreude – und mit ihr die gute Laune der Kunden. Denn mit jedem Grad mehr steigt nicht nur die Lust aufs Gärtnern, sondern auch auf all die schönen Seiten des Frühlings.