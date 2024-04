Einsamkeit ist ein großes Themam, gerade in den Großstädten. Wer neu zugezogen ist, tut sich manchmal schwer, Kontakte zu knüpfen. Da hilft "Girls walking and Talking" - Frauenspaziergänge - eine Idee aus den USA. Das Konzept gab es schon in München, Hamburg und Köln und jetzt auch bei uns in Hessen. Heute in Frankfurt.