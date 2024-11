Größter Eiskunstlaufwettbewerb Hessens in Bad Nauheim

Rund 160 Läuferinnen und Läufer aus Deutschland und der internationalen Eiskunstlaufwelt nehmen am Wochenende in Bad Nauheim am Joachim-Edel-Pokal teil. Darunter auch die 15-jährige Lia, die sich seit Monaten auf diesen Tag vorbereitet hat.