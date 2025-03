Am 8. März wird jährlich der Weltfrauentag gefeiert. In vielen hessischen Städten gibt es deshalb Demonstrationen und Aktionen - etwa in Kassel, Wiesbaden und Frankfurt. Wir wollen wissen: Warum gehen die Hessinnen und Hessen am 8. März auf die Straße? Und warum braucht es immer noch einen Weltfrauentag?