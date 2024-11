Hessens Industrie am Abgrund? | hessenschau vom 29.11.2024

Förderung der Kernfusionsforschung in Darmstadt / Arbeitslosenzahlen steigen – schreitet der industrielle Abstieg voran? / Preis-Schock bei Fernwärme in Großkrotzenburg / Weihnachtsaktion "Tannenbaum auf Rädern" / Blaues Weihnachtswunder – besonderer Weihnachtsmarkt öffnet in Lorsch