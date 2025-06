Hessens Städte immer mehr in Finanznot | hessenschau vom 06.06.2025

Städtetag pocht auf Milliarden aus dem Sondervermögen / Bezahlkarte für Geflüchtete ist eingeführt – oder doch nicht? / Welt-Blindentag – Kurse für Betroffene in Marburg / Illegale Brücke über die Lahn gebaut – schon zum zweiten Mal / "Rapunzel" feiert Premiere mit Häkelzopf / "Drahtseilakt" auf dem Riesenrad am Edersee / Partyzone – "World Club Dome" in Frankfurt