Warnstreik im Bahnverkehr / Amokfahrer von Berlin kommt in forensische Psychiatrie / Ramadan-Feier nach Drohung abgesagt / Streikende Lkw-Fahrer stellen Ultimatum / Besucherzentrum an der Edertalsperre / Banksy-Ausstellung in Frankfurt: Darf man das? / Blumenbeet sorgt für Ärger in Kassel