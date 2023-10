Pro-Palästina-Demo in Kassel – trotz Verbots / "Wächterdienst" vor der Synagoge in Kassel / Geflüchteten-Unterbringung Thema bei Ministerpräsidenten-Konferenz / Zeitarbeit für Geflüchtete bei Schwälbchen / Ironman – Profi-Triahtletin fiebert Wettbewerb entgegen / Spätsommer? - Goldener Oktobertag in Hessen