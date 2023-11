Hessentag in Fritzlar – keine Konzert-Arena auf dem Landesfest / Kürzung bei Arbeitsmarktförderung – Sozialverbände protestieren / Tarifstreit – Warnstreik an Uniklinikum Frankfurt / Tempo 20 in Frankfurt – im Dezember geht es los / Die Tischbeins – eine Maler-Dynastie aus Nordhessen