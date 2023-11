"Ein neues Kapitel" – CDU will Hessen mit der SPD regieren / Schwarz-Grün vor dem Aus – die Reaktionen aus dem Landtag / Töten statt Geburtenkontrolle – Stadt Limburg will Stadttauben an den Kragen / Tisch und Teller in Flörsheim – Sozialkaufhaus droht Schließung / Ghibli-Pop-up-Store in Frankfurt – Schlangestehen für Kult-Kuscheltiere