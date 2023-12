Decke in Marburger Uni-Hörsaal eingestürzt: "Wir haben Glück gehabt" / Umstrittener Entwurf im Landtag – kommt das "Anti-AfD-Gesetz"? / Kampf gegen Rechts – mobile Beratungsstelle hilft in Nordhessen / Sauberes Wasser für alle – Firma in Kassel ausgezeichnet / So sehen Sieger aus! - U17-Weltmeister in Frankfurt empfangen