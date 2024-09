Rechtsruck bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen / Hessische Reaktionen nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen / Verfassungsschutz registriert mehr Gewalttaten von Rechtsextremen und Islamisten / Siebenjähriger ertrinkt in Badesee / Jannik zieht als erster in neue Azubi-Wohnung