Nach Messerangriff in Mannheim – Trauer um getöteten Polizisten / Fritzlar nach dem Fest – was bleibt vom Hessentag? / "Verbaucherschule" – Auszeichnung für Solgrabenschule in Bad Nauheim / Halle geschlossen – an Schulen fällt der Schwimmunterricht aus / Ü-90 Party in Bensheim