Streiks in Kitas – 4.000 Teilnehmer bei Kundgebungen / Schwerverletzter durch Polizeischüsse in Leun / Streit über Parkgebühren beim Hessentag / Arolsen Archives – weltweites Treffen in Bad Arolen / Junge Schauspiel-Talente in Bensheim / Frühlingswetter am Wochenende