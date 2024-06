Europawahl – Reaktionen und Einordnung / Limburg-Weilburg und Lahn-Dill – zwei Landratswahlen in Hessen / Vier Bürgerentscheide in Hessen / Sicherkonzept für Fußball-EM-Spiele in Frankfurt vorgestellt / Frankfurts Oberbürgermeister besucht Partnerstadt Tel Aviv