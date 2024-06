Cannabis-Bußgeldkatalog vorgestellt / Grüne fordern ein Sicherheitspaket für Frauen / Kempinski gibt Luxushotel in Gravenbruch auf / Wettkampfsparring – Frauen-Boxen in Kassel / Sommer in Hessen – unterwegs am Niederweimarer See / Gießener bei Saunameisterschaft dabei