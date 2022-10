Hinweisaufkleber für Rettungswege in Marburg

Immer wieder kommen Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und das Ordnungsamt bei ihren Einsätzen in den schmalen Gassen der Marburger Oberstadt nur schwer durch. Damit das in Zukunft besser klappt, startet am Mittwoch eine Aufkleber-Kampagne.