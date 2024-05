Präsidium verspricht Aufarbeitung

Mit einem offenen Brief hat der SV Darmstadt 98 auf den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga reagiert. Die Mannschaft sei trotz ihrer zwischenzeitlich langen Sieglos-Serie intakt geblieben und habe sich immer wieder aufs Neue aufgerappelt. "Am Ende bleibt jedoch nüchtern festzustellen, dass wir verdient abgestiegen sind. Anders als in den Vorjahren ist es uns diesmal nicht gelungen, gemessen an unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten überzuperformen", heißt es in dem am Dienstag vom Präsidium veröffentlichten Schreiben. "In einen richtigen sportlichen Flow konnten wir leider aus verschiedensten Gründen die gesamte Saison hinweg nicht kommen", räumten die Verantwortlichen um Clubboss Rüdiger Fritsch ein. Man werde die Gründe gewissenhaft intern aufarbeiten.