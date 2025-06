Inklusives Theaterstück "Tango" feiert Premiere in Kassel

Im Staatstheater Kassel wurde gestern die Premiere des Theaterstücks "Tango" gefeiert. Es erzählt von einer Familie, die ohne Konventionen lebt – bis ein Mitglied plötzlich zurück zur "Normalität" will. Doch was heißt das eigentlich heute? In diesem Stück ist jedenfalls eins ganz normal: Menschen mit und ohne Einschränkungen stehen gemeinsam auf der Bühne. Ein inklusiver Ansatz.