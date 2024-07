Johannisfest in Eschwege

Köln hat Karneval, München das Oktoberfest – und Eschwege das Johannisfest. In der Gemeinde startet am Donnerstag die fünfte Jahreszeit. Das Fest ist ein fester Bestandteil im Kalender von vielen Menschen in Eschwege – jetzt wird mit den Aufbauarbeiten begonnen.