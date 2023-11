Er kam überraschend und vor allem überraschend früh - der Wintereinbruch in Hessen. Und er sorgte für zahlreiche Unfälle, Bahnausfälle und geschlossene Schulen. Besonders hart traf es den Rheingau-Taunus-Kreis. Hier mussten Schüler sogar in einer Turnhalle übernachten und rund 200 Autofahrer aus ihren Wagen befreit werden. Wie ist die Situation vor Ort? Warum wurde man so kalt erwischt? Und wie geht es weiter?