Kassels Kletterrouten-Kampf in der Boulderhalle

Bouldern - das Klettern ohne Seil, dafür nicht so hoch - und mit dicken Weichbodenmatten darunter. Der Hype-Sport hat in ganz Deutschland viele Boulderhallen entstehen lassen - zehn davon sind in Kassel zu einem Wettkampf zusammengekommen.