Frühling zu nass in Hessen / Großbauprojekt – neue Brücke für Frankfurter Westtangente / Warum die EU für Hessen wichtig ist / "Kunst to go" in Fulda – die Suche nach Kunst, die draußen steht / Halle geschlossen – an Schulen fällt der Schwimmunterricht aus / Kuriose Tiere im Darmstädter Vivarium