Nicht tanzen, aber baden – Karfreitag in Hessen | hessenschau vom 18.04.2025

Karfreitag in Hessen: Zwischen Besinnung und Protest / Karfreitag in Bensheim: Die Passion Christi nachgestellt / LGBTQI+ in Hessen: Sichtbar, aber noch nicht gleichgestellt / Neue Orgel für die Dankeskirche: Tausende Pfeifen im Einklang / "Todomat" im Kasseler Museum: Automatenblick aufs Lebensende / Hofheim: Kinder gestalten eigenes Märchenbuch / Fuchsjunge in Hünfelden: Aufzucht in der Wildtierstation / Schmiedemeister baut Friedhofstor neu – mit 84