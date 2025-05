Prozess um Datenschutz bei Bahn-App / Kita Rote Eule in Frankfurt schließt wegen Sanierung / Leseförderung für Kinder – Verein Mentor hilft in Offenbach / Neue Glocken für Kirche in Groß-Zimmern / Vor dem Handballspiel: MT Melsungen will Meister werden / Tatort: Dreharbeiten für "Murot und das Gespenst“