Schnäppchen-Tag "Black Friday" – auch in Hessen

Der Black Friday ist ein Tag für Schnäppchen-Jäger. Der Tag mit den Rabatten im Einzelhandel kommt aus den USA, dort beginnt am Freitag offiziell das Weihnachtsgeschäft. Den Black Friday gibt es mittlerweile auch in Hessen – mit Rabatten – und mit denen, die nur so tun.