Ein Rettungswagen muss laut Gesetz innerhalb von 10 Minuten am Einsatzort sein. Das funktioniert nicht immer und ist in vielen Fällen auch zu spät für den Patienten – deshalb unterstützt der Verein Mobile Retter seit 2013 den Rettungsdienst in Deutschland. Bei uns in Hessen gibt es die in Wiesbaden und im Kreis Groß-Gerau.