Das wars, Tschüss und auf Wiederhören- die #KI- Künstliche Intelligenz- kann jetzt auch #Radio. Und hackt sich nebenbei in selbstfahrende Autos und Kühlschränke ein. Außerdem: #Nancyfaeser in Hollywood oder zumindest zurück in Berlin und die Frage, ob man #Äppelwoi, den sich Student+innen in #Frankfurt eh nicht mehr leisten können, auch ohne Äpfel machen kann, . Die Satire der Woche: #schoenbloed