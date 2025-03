Wir sind wieder wer: Deutschland ist kurz davor, ein Milliarden Sondervermögen - also Schulden - zu machen. Nun wollen alle was vom großen Kuchen abhaben, darum waren diese Woche die Straßen voll. Dass man nur hart genug verhandeln muss, um ein großes Kuchenstück zu bekommen, haben diese Woche ausgerechnet die abgewählten Grünen gezeigt. Schönblöd zeigt ihnen jetzt, wieviel Musik so in dieser Woche war.