Großeinsatz in Mannheim - Auto rast in Menschenmenge / Gericht ordnet Sicherungsverwahrung für Ayleens Mörder an / Fastnachtsumzüge auf Hessens Straßen / Handwerk der Zukunft - Lern- und Forschungszentrum im Odenwald / Wie geht es der Automobilindustrie in Osthessen? / In einem Heißluftballon über die Alpen