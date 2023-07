So steht es um die hessischen Pegelstände

Im Sommer und Herbst vergangenen Jahres gab es verhältnismäßig wenig Wasser im Rhein und Main. Teils waren die Pegelstände so niedrig, dass die Schifffahrt eingeschränkt war und sogar eingestellt werden musste. Wir möchten deshalb wissen: Wie läuft es dieses Jahr? Und was kommt in Zeiten des Klimawandels auf die Binnenschiffer zu?