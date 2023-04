Nachdem die Vorrunde off-air gespielt wurde, finden Sie hier eine Auflistung aller 120 Dörfer, die zwischen 2019 und 2022 in der hessenschau gezogen wurden. Für jedes Dorf kann man im Voting so oft klicken, wie man will und damit für seinen Favoriten Punkte sammeln.

Um die Dörfer möglichst gut zu verteilen, haben wir sie nach Himmelsrichtungen eingeteilt. Ein Dorf im Kreis Bergstraße ist so im Süden (gelb), eines im Landkreis Fulda im Osten (grün), ein Dorf im Kreis Limburg/Weilburg im Westen (blau) oder eines im Schwalm-Eder-Kreis im Norden (rot). Um daraus passende Gruppen nach Himmelsrichtungen einteilen zu können, haben wir die Kreise an den jeweiligen Grenzen teils "großzügig" gezogen.

Vom 27. April, 20:00 Uhr, bis zum 05. Mai, 12:00 Uhr, kann online und auch per Telefon für das jeweilige Dorf abgestimmt werden. Wer dann die meisten Anrufe oder Onlinestimmen d.h. Punkte in seiner Himmelsrichtung gewonnen hat, der zieht am 03. Juni ins Finale auf den Hessentag ein. Wer das Rennen um die Finalteilnahme gemacht hat, wird am Samstag, 06. Mai, in der hessenschau ab 19:30 Uhr bekanntgegeben. Am 03. Juni treten dann ab 18:00 Uhr im hr-fernsehen die vier Finalisten gegeneinander an, um auszuspielen, wer das "Dollste Dorf des Jahres" wird. Moderiert wird die Veranstaltung von Jens Kölker und Kate Menzyk.

Diese vier Dörfer nehmen dann am großen Finale "Das Dollste Dorf" am 03. Juni auf dem Hessentag teil, das ab 18:00 Uhr im hr-fernsehen gezeigt wird. Hier werden die vier Finaldörfer in unterschiedlichen Spielen ihre Geschicklichkeit, ihre Schnelligkeit und ihren Teamgeist unter Beweis stellen müssen, um am Ende zu Hessens "Dollstem Dorf" gekürt zu werden und den "Goldenen Onkel Otto" von unserem Moderatorenpaar entgegenzunehmen.

Voting NORD Wettesingen – Landkreis Kassel Arenborn – Landkreis Kassel Eberschütz – Landkreis Kassel Guntershausen – Landkreis Kassel Altenhasungen – Landkreis Kassel Beltershausen – Landkreis Marburg-Biedenkopf Amöneburg – Landkreis Marburg-Biedenkopf Mengsberg – Landkreis Marburg-Biedenkopf Weifenbach – Landkreis Marburg-Biedenkopf Allendorf – Landkreis Schwalm-Eder-Kreis Gungelshausen – Landkreis Schwalm-Eder-Kreis Obervorschütz – Landkreis Schwalm-Eder-Kreis Olberode – Landkreis Schwalm-Eder-Kreis Dickershausen – Landkreis Schwalm-Eder-Kreis Adelshausen – Landkreis Schwalm-Eder-Kreis Nassenerfurth – Landkreis Schwalm-Eder-Kreis Melgershausen – Landkreis Schwalm-Eder-Kreis Dillich – Landkreis Schwalm-Eder-Kreis Dagobertshausen – Landkreis Schwalm-Eder-Kreis Welcherod – Landkreis Schwalm-Eder-Kreis Reptich – Landkreis Schwalm-Eder-Kreis Immichenhain – Landkreis Schwalm-Eder-Kreis Twiste – Landkreis Waldeck-Frankenberg Ober-Waroldern – Landkreis Waldeck-Frankenberg Berndorf – Landkreis Waldeck-Frankenberg Römershausen – Landkreis Waldeck-Frankenberg Rhadern – Landkreis Waldeck-Frankenberg Wega – Landkreis Waldeck-Frankenberg Ehringen – Landkreis Waldeck-Frankenberg Harbshausen – Landkreis Waldeck-Frankenberg Ernsthausen – Landkreis Waldeck-Frankenberg Waldeck – Landkreis Waldeck-Frankenberg Ellershausen – Landkreis Werra-Meißner-Kreis Breitau – Landkreis Werra-Meißner-Kreis Hitzerode – Landkreis Werra-Meißner-Kreis Langenhain – Landkreis Werra-Meißner-Kreis Vockerode – Landkreis Werra-Meißner-Kreis Berneburg – Landkreis Werra-Meißner-Kreis

Voting SÜD Gronau – Landkreis Bergstraße Raidelbach – Landkreis Bergstraße Glattbach – Landkreis Bergstraße Nordheim – Landkreis Bergstraße Unter-Abtsteinach – Landkreis Bergstraße Frankenhausen – Landkreis Darmstadt-Dieburg Rohrbach – Landkreis Darmstadt-Dieburg Ebersberg – Landkreis Odenwald Hiltersklingen – Landkreis Odenwald Kortelshütte – Landkreis Odenwald Erbach – Landkreis Odenwald Schönnen – Landkreis Odenwald Alsberg – Landkreis Main-Kinzig-Kreis Romsthal – Landkreis Main-Kinzig-Kreis Butterstadt – Landkreis Main-Kinzig-Kreis Nieder-Mockstadt – Landkreis Wetterauskreis Aulendiebach – Landkreis Wetterauskreis Stornfels – Landkreis Wetterauskreis Steinberg – Landkreis Wetterauskreis Ulfa – Landkreis Wetterauskreis

Voting OST Neuswarts – Landkreis Fulda Brand – Landkreis Fulda Eichenau – Landkreis Fulda Tiefengruben – Landkreis Fulda Niederbieber – Landkreis Fulda Brandlos – Landkreis Fulda Wölf – Landkreis Fulda Rommers – Landkreis Fulda Atzelrode – Landkreis Fulda Erkshausen – Landkreis Hersfeld Rothenburg Wetzlos – Landkreis Hersfeld Rothenburg Kleba – Landkreis Hersfeld Rothenburg Ersrode – Landkreis Hersfeld Rothenburg Mecklar – Landkreis Hersfeld Rothenburg Oberstoppel – Landkreis Hersfeld Rothenburg Oberbreitzbach – Landkreis Hersfeld Rothenburg Erdmannrode – Landkreis Hersfeld Rothenburg Oberellenbach – Landkreis Hersfeld Rothenburg Solms – Landkreis Hersfeld Rothenburg Stumpertenrod – Landkreis Vogelsbergkreis Hattendorf – Landkreis Vogelsbergkreis Romrod – Landkreis Vogelsbergkreis Burg-Gemünden – Landkreis Vogelsbergkreis Holzmühl – Landkreis Vogelsbergkreis Salz – Landkreis Vogelsbergkreis Wohnfeld – Landkreis Vogelsbergkreis Eschenrod – Landkreis Vogelsbergkreis Münch-Leusel – Landkreis Vogelsbergkreis Hopfmannsfeld – Landkreis Vogelsbergkreis Hutzdorf – Landkreis Vogelsbergkreis Hainzell – Landkreis Vogelsbergkreis Ermenrod – Landkreis Vogelsbergkreis Vockenrod – Landkreis Vogelsbergkreis

Voting WEST Dornholzhausen – Landkreis Gießen Röthges – Landkreis Gießen Saasen – Landkreis Gießen Inheiden – Landkreis Gießen Beltershain – Landkreis Gießen Oberwetz – Landkreis Lahn-Dill-Kreis Biskirchen – Landkreis Lahn-Dill-Kreis Wissenbach – Landkreis Lahn-Dill-Kreis Roßbach – Landkreis Lahn-Dill-Kreis Bellersdorf – Landkreis Lahn-Dill-Kreis Medenbach – Landkreis Lahn-Dill-Kreis Bissenberg – Landkreis Lahn-Dill-Kreis Beuerbach – Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis Kettenbach – Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis Reichenbach – Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis Niederems – Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis Mappershain – Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis Seitzenhahn – Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis Heftrich – Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis Rückershausen – Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis Neuweilnau – Landkreis Hochtaunus Obernhain – Landkreis Hochtaunus Emmershausen – Landkreis Hochtaunus Seelenberg – Landkreis Hochtaunus Burkhards – Landkreis Taunus Faulbach – Landkreis Kreis Limburg-Weilburg Reichenborn – Landkreis Kreis Limburg-Weilburg Oberzeuzheim – Landkreis Kreis Limburg-Weilburg