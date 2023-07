Thementag Wasser – neue Kläranlage in Mörfelden-Walldorf

Schmerzmittel, Antibiotika und Hormone landen auch im Abwasser. Herausfiltern kann man diese nur mit speziellen Reinigungsstufen in den Kläranlagen mit Klärstufe 4. In Mörfelden-Walldorf ist jetzt die hessenweit erste Anlage in Betrieb gegangen.