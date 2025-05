Trockenperiode in Hessen "besorgniserregend" / Prostatakrebs - Ex-Eintrachtpräsident Peter Fischer operiert / Skandal um Hausverwaltungen der Consigma / Auszeichnung für "Memorial"-Gründerin Scherbakowa / Diskussion um Feuerwehrhaus in Altenlotheim / Weltrekord-Versuch – zwölf Stunden Treppensteigen in Bruchköbel