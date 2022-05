Am Sonntag hat in Frankfurt eine Demonstration von ukrainischen Müttern gegen den Krieg in ihrem Heimtland stattgefunden, auch zahlreiche Kinder waren dabei. Der Demonstrationszug mit etwa 1.000 Teilnehmenden führte am Mainufer entlang. Zeitgleich fand eine pro-russische Demonstration statt, hier sprach die Polizei von maximal 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.