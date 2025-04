In Berlin wird über eine neue Koalition verhandelt – und dabei kommen viele Vorschläge auf den Tisch. Der Mindestlohn könnte von 12,82 auf 15 Euro steigen – ein Plus von rund 17 Prozent. Sogar die Abschaffung eines Feiertags steht zur Debatte. Wir haben uns angeschaut, was diese Pläne für uns in Hessen bedeuten würden.