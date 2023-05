Schon beim kleinsten Temperaturanstieg merkt man: In der Stadt wird es nochmal wärmer als auf dem Land. Schuld sind Bodenversiegelung und Bebauung. Da ist es im Wald schon deutlich angenehmer. Wie mehr grün das Leben in der Stadt verbessern kann, klärt ein Forschungsprojekt in Kassel. Hierbei dürfen Anwohner im Wald gärtnern – und das nimmt jetzt Gestalt an.