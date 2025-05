Weltkriegsbombe in Kassel erfolgreich entschärft / Gedenken zum 8. Mai / Serie: 80 Jahre Kriegsende – Entnazifizierung in Hessen (4) / Pressekonferenz zur B45-Brückensperrung / Kostenfalle beim Parken in Groß-Gerau / Konklave zur Papstwahl / Collagekünstlerin Annegret Soltau