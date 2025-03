Fentanyl wirkt 50-mal stärker als Heroin, 100-mal stärker als Morphin und ist im Frankfurter Bahnhofsviertel angekommen. Im Januar wurde in 25 von 48 Heroinproben Fentanyl gefunden. Eigentlich ist Fentanyl ein starkes Schmerzmittel; der Missbrauch kann jedoch schnell tödlich enden. In den USA ist Fentanyl inzwischen für rund dreiviertel aller Drogentoten verantwortlich. Doch auf dem Weltmarkt ist das Heroin knapp. Daher wird Fentanyl zunehmend als Beimischung benutzt. Experten warnen: Fentanyl könnte bald auch in anderen Drogen zu finden sein und damit dann auch in Clubs oder auf Partys landen. Alles über die Killerdroge Fentanyl, seht ihr bei DAS THEMA.