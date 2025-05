Wer in Groß-Gerau für ein paar Minuten am Bahnhof halten will, muss schnell mal 185 Euro blechen. Mehreren Hessen ist genau das passiert: Sie hatten kurz auf einem Privatparkplatz gehalten und direkt Post vom Anwalt bekommen. Ob sie das Geld jetzt wirklich bezahlen müssen und ob diese Masche überhaupt rechtens ist: Heute bei hessenschau – DAS THEMA.