So bereitet sich Hessen auf die Papstwahl vor | Das Thema vom 07.05.2025

In der Sixtinischen Kapelle in Rom sind heute 133 Kardinäle zusammengekommen, um den neuen Papst zu wählen. Auch in Hessen bereiten sich Katholische Kirchen auf den Ausgang der Wahl vor. Wer Favorit ist und warum eine Papstwahl schonmal drei Jahre gedauert hat: Heute bei hessenschau- DAS THEMA.